Auto fuori strada finisce nel fossato, ferito un 39enne

Un 39enne straniero, P.C.M., residente a Preganziol, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto in via Zero Branco a Mogliano Veneto attorno alla mezzanotte. L'uomo, per cause al vaglio, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada nel fossato di scolo, schiantandosi contro un ponticello in cemento. Il conducente è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’autista, preso poi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale, al C' Foncello. Il 39enne non è in pericolo di vita I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.