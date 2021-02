Maxi tamponamento alla barriera di Mogliano in A27, cinque feriti

Un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi mezzi alla barriera dell'autostrada A27 di Mogliano Veneto, in direzione Venezia, al congiungimento con la tangenziale di Mestre, ha provocato ben cinque feriti. Nessuno è fortunatamente in gravi condizioni ma le ripercussioni sul traffico veicolare sono state pesantissime con lunghe code e traffico bloccato. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 di Treviso, alcune squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Mestre. Il tratto autostradale, comunica Autostrade per l'Italia, è stato temporaneamente chiuso alle 9.51. Alla base dell'incidente ci sarebbe la leggera foschia che ha caratterizzato le prime ore della mattinata.