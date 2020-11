Anziani travolti sulle strisce, grave una 84enne

Due anziani, una 84enne, R.P., e un 72enne, P.O., entrambi residenti a Mestre, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, sulle strisce pedonali di fronte al cimitero di Mogliano Veneto da un fuoristrada, una Jeep Grand Cherokee guidata da un uomo di circa 80 anni. L'uomo e la donna, parenti tra loro, sono stati soccorsi da medico e infermiere del Suem 118 e trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Particolarmente gravi sono le condizioni della 84enne, ricoverata in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate nell'impatto con il fuoristrada. Per gli accertamenti del caso è giunta una pattuglia della polizia locale di Mogliano Veneto. I rilievi per accertare le responsabilità nel sinistro si sono protratti fino a sera inoltrata. Il traffico ha subito leggeri rallentamenti.