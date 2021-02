Tamponamento alla barriera di Mogliano in A27, cinque feriti

Un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi mezzi, tra cui un camion e almeno tre auto, alla barriera dell'autostrada A27 di Mogliano Veneto, in direzione Venezia, al congiungimento con la tangenziale di Mestre, ha provocato ben cinque feriti. Nessuno è fortunatamente in gravi condizioni ma le ripercussioni sul traffico veicolare sono state pesantissime con lunghe code e traffico bloccato.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 di Treviso, alcune squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale del distaccamento di Mestre. Il tratto autostradale, comunica Autostrade per l'Italia, è stato temporaneamente chiuso alle 9.51. Alla base dell'incidente ci sarebbe la leggera foschia che ha caratterizzato le prime ore della mattinata.

Il comunicato di Autostrade

Alle ore 9:45 circa sull’autostrada A27 Venezia - Belluno è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Mogliano e il bivio con l’A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia a causa di un incidente al Km 1,5 che ha visto coinvolto un veicolo pesante e tre autovetture, quattro persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, meccanici ed i Vigili del Fuoco. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda in direzione Venezia. Agli utenti diretti verso sud, dopo l’uscita di Mogliano, si consiglia di utilizzare la S.P.64 “Zermanesa”, in direzione Mogliano Veneto, percorrere quindi la S.S.13 “Pontebbana”, per raggiungere lo svincolo di Terraglio ed immettersi poi sulla A57.

Aggiornamento delle 10.40. Alle ore 10:40 è stato riaperto il tratto compreso tra Mogliano e il bivio con l’A57-Tangenziale di Mestre in direzione Venezia, temporaneamente chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolti un veicolo pesante e tre autovetture al Km 1,5. Attualmente il traffico transita sulle corsie di marcia veloce e sorpasso e non si registrano turbative al traffico.