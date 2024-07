Tragedia della strada, motociclista si schianta contro un'auto e muore

Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi, 9 luglio, a Zerman di Mogliano Veneto, in via Bonisiolo, di fronte alla sede locale della Croce Rossa. A scontrarsi frontalmente un motociclista e un'auto, con il primo che è stato sbalzato fuori strada: per lui non c'è stato nulla da fare. Intervenuti per i soccorsi il Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Mogliano Veneto.