Travolto sulle strisce pedonali, muore dopo tre giorni di agonia

L'incidente era avvenuto giovedì scorso a Monastier, in via Roma. Giannino Lorenzotto, 84 anni, è spirato domenica al Ca' Foncello. La Procura di Treviso ha aperto un'indagine per omicidio stradale

Giovedì scorso era stato travolto da un fuoristrada a Monastier, in via Roma, sulle strisce pedonali. Ieri, domenica 22 agosto, è spirato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato, in terapia intensiva. Non ce l'ha fatta Giannino Lorenzotto, pensionato di 84 anni e residente nella zona; le sue condizioni di salute erano apparse fin da subito molto gravi tanto che medico e infermieri del Suem 118 erano stati costretti ad intubarlo sul posto. L'incidente era avvenuto alle 8.30, nel giorno di mercato. Lorenzotto viveva a pochi passi dall'hotel Villa Fiorita. Lascia una figlia, Mirella. Sull'incidente di via Roma la Procura di Treviso aprirà un'indagine per omicidio stradale.