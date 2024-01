Schianto in A4: automobilista muore sul colpo, ferita la passeggera

Il 2024 nella Marca si è aperto con una tragedia che ha portato la prima vittima della strada di quest'anno: si tratta di un 72enne ex poliziotto del commissariato di Chioggia. Poco prima delle 3 di notte l'uomo stava viaggiando in direzione Milano tra gli svincoli di San Donà di Piave e Meolo-Roncade quando, nel territorio di Monastier, è finito contro le barriere che delimitano le corsie di marcia. Violentissimo l'impatto: l'ex poliziotto ha perso la vita sul colpo, mentre la donna che viaggiava con lui sul sedile del passeggero è stata ricoverata in ospedale. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la passeggera presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. Niente da fare purtroppo per l’autista. Il medico, nonostante i soccorsi, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 5.30 di lunedì mattina.