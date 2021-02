Carambola tra quattro auto, tre finiscono fuori strada

E' di un ferito, fortunatamente molto lieve, il bilancio dello spettacolare incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Monastier, in via Barbarana. Coinvolte nello schianto ben quattro auto, tre delle quali sono uscite di strada, finendo la propria corsa in un fossato. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e un'ambulanza del Suem 118. A rilevare l'incidente la polizia locale. Sempre in mattinata fuoriuscita di un'auto lungo la sp 102, la Postumia romana, nel territorio comunale di Istrana. L'automobilista al volante del mezzo, finito in un terreno agricolo, è stato estratto dai pompieri e affidato alle cure del Suem 118, per essere poi trasportato in ospedale a Treviso.