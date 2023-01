Malore alla guida, finisce con l'auto fuori strada: morto sul colpo

Tragedia della strada nella serata di oggi, 3 gennaio, a Montebelluna in via Foresto, in località Mercato Vecchio. Un uomo di 79 anni, Renzo Ambrosi, ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes classe A, che è finita fuori strada, nel fossato che costeggia la strada e si è schiantata contro un ponticello in cemento. L'incidente si è verificato poco dopo le 21. A prestare i soccorsi all'anziano è stata un'ambulanza che stava transitando nella zona. Medico e infermieri hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, purtroppo inutilmente: alla base del sinistro ci potrebbe forse essere stato un improvviso malore dell'uomo. Per il recupero del mezzo sono giunti i vigili del fuoco mentre i rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Montebelluna. La circolazione lungo la strada è stata parzialmente interrotta per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso. La salma è stata recuperata dalla protezione civile di Montebelluna e trasportata presso l'obitorio dell'ospedale San Valentino.