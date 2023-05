Incidente in Via Feltrina, furgone contro auto: due feriti, traffico in tilt

Due pattuglie della polizia locale di Montebelluna sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi per i rilievi relativi ad un incidente stradale avvenuto verso le 13.20 lungo Via Feltrina Sud (Strada regionale 238) all’incrocio con via Cal di Mezzo.

Coinvolti nello schianto un furgone Ford Transit, con al volante un trevigiano di mezza età, e una Lancia Ypsilon guidata da una 40enne residente nel Montebellunese. Entrambi gli automobilisti hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportanti in ambulanza presso il pronto soccorso di Montebelluna. Danni molto ingenti, invece, per la Lancia Ypsillon dopo l'impatto con il furgone. La dinamica è ora al vaglio della Polizia locale intervenuta per i rilievi di legge. Gli stessi agenti sono stati impegnati anche nella gestione della viabilità che, visto l’orario e il traffico, ha portato all'istituzione di un senso unico alternato temporaneo per regolare il traffico, tornato lentamente alla normalità solo nel pomeriggio.