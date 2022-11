Terribile schianto tra auto e moto, muore un 18enne. E' la 68esima del 2022

Tragedia della strada oggi, 28 novembre, a Montebelluna, all'incrocio tra via Cal di mezzo e via Sabotino. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate con il motociclista, un 18enne di Volpago del Montello che ha purtroppo perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. L'incidente è avvenuto alle 12 circa. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero. Il personale medico ha tentato il possibile per salvare la vita al motociclista ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A svolgere i rilievi è stata la polizia locale di Montebelluna. Si tratta purtroppo della 68esima vittima della strada in questo terribile 2022.