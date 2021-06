Bambino di undici anni investito da un suv, grave al Ca' Foncello

Incidente in serata a Montebelluna in via Roma, non distante da villa Manin. Intervenuto l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale trevigiano

Grave incidente, poco dopo le 20 di oggi, lunedì 16 giugno, a Montebelluna in via Roma, non distante dal parco Manin. Un ragazzino di 11 anni, in sella alla sua bici, è stato investito un suv Audi su cui viaggiavano due 50enni della zona: il veicolo era diretto da Montebelluna verso Biadene. Lo scontro, piuttosto violento, è avvenuto all'altezza di un semaforo pedonale, non distante da piazza D'Annunzio: è da qui che il ragazzino, in sella alla sua bici, è stato investito, venendo sbalzato per almeno cinque metri e ricadendo pesantemente sull'asfalto. Le condizioni dell'undicenne sono apparse fin da subito gravi: per soccorrerlo sono intervenute automedica, ambulanza ed elicottero del Suem. Medico e infermieri, dopo aver stabilizzato il giovane, lo hanno subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato, in prognosi riservata. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso che ha raccolto la testimonianza dell'automobilista e di alcuni testimoni. Sembra che il giovanissimo abbia attraversato la strada nonostante il semaforo fosse rosso.