Doppio incidente sulla Feltrina in mattinata, due feriti e code interminabili

Doppio incidente nella prima mattinata di oggi,5 ottobre, lungo la strada statale Feltrina: fortunatamente sono stati solo due i feriti, entrambi non gravi ma il traffico lungo l'arteria ha subito pesantemente le conseguenze degli schianti, con code interminabili in entrambe le direzioni di marcia e automobilisti e camionisti costretti a lunghe attese.

Il primo incidente è avvenuto alle 8.30 circa a Montebelluna, di fronte al negozio di ottica 2M. Un 61enne di Paese, in sella ad una Yamaha si è scontrata frontalmente contro un furgone Ford transit con al volante un 29enne del trevigiano. Il motociclista, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il centauro ha riportato varie fratture e si trova ricoverato in prognosi riservata, per fortuna non in pericolo di vita. Intervenuti per i soccorsi e i rilievi di legge i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Montebelluna.

Qualche minuto dopo l'incidente di Montebelluna si è verificato un secondo schianto, poco distante, a Signoressa di Trevignano, lungo una rotatoria tra la Feltrina e via delle Industrie. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada: solo lievi lesioni per la guidatrice, una 27enne, D.M., che è stata soccorsa sempre dal Suem 118.

Poco dopo le 12 auto fuori strada, in un fossato, anche a Oderzo lungo strada per Mansuè. Fortunatamente illese le persone a bordo: sono uscite dall'abitacolo autonomamente.