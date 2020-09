Camion perde bobine di carta che finiscono contro un'auto, Feltrina nel caos

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre, a Montebelluna in località Biadene, nella zona della rotonda delle Crozzole. Un camion in transito ha perso parte del carico, forse non assicurato a dovere, alcune pesanti bobine di carta che sono finite sull'asfalto e hanno centrato un'auto in transito, senza causare fortunatamente feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso che hanno effettuato i rilievi di legge del caso. Il traffico lungo la Feltrina ha subito ripercussioni gravissime, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.