Carambola tra tre auto sulla Feltrina: strada chiusa per un'ora e traffico nel caos

Traffico bloccato, circolazione completamente paralizzata e code interminabili. E' purtroppo un film già visto quello dell'incidente, l'ennesimo, avvenuto ieri pomeriggio, 11 ottobre, lungo la Feltrina, a Montebelluna, non distante dall'incrocio con via Bacchieghe. A scontrarsi tre automobili, con due feriti fortunatamente lievi che sono stati trasportato al pronto soccorso di Montebelluna per le medicazioni del caso. Per soccorrere gli automobilisti sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. La strada statale Feltrina è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora, per garantire i soccorsi, svolgere i rilievi di legge e rimuovere le carcasse delle auto incidentate.

Su Facebook questo il commento dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Montebelluna, Michele Toaldo: «In seguito al secondo grave incidente in poco più di una settimana, ritengo sia il momento di chiudere l'accesso dalla SS feltrina su via bacchieghe. Si tratta di un accesso posto in un rettilineo pericolosissimo dove la velocità di transito è molto elevata, e sostanzialmente inutile pure per i residenti, che hanno altre possibilità di entrata ed uscita comode».