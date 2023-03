Doppio incidente nel primo pomeriggio, feriti due giovani motociclisti

Ha perso il controllo della sua moto, una Ktm, ed è finito in un fossato. L'incidente è avvenuto alle 14.20 di oggi, 24 marzo, a Falzè di Trevignano, in via Villette. A restare ferito un 21enne della zona che stava dirigendosi verso Montebelluna. Il giovane è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.

Un altro giovane centauro, un 17enne, è rimasto coinvolto in uno schianto, attorno alle 13 nel centro di Follina, in via Pallade. Il giovane, in sella ad una moto da cross si è scontrato con un'auto ed è finito sull'asfalto. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma non ha riportato ferite serie: non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre al Suem 118, è giunta una pattuglia della polizia locale. Il conducente del veicolo se l'è cavata solo con un forte spavento e danni al veicolo.