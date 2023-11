Sorpasso in centro abitato e schianto, il guidatore aveva la patente scaduta

Qualche giorno fa la Polizia locale di Montebelluna è intervenuta per i rilievi di un incidente in centro a Biadene tra due auto una delle quali in fase di sorpasso. Secondo la ricostruzione, una Toyota nella fase di rientro da un sorpasso in centro cittadino, ha urtato contro la macchina sorpassata provocando lievissimi danni agli automezzi.

Nonostante la dinamica chiara, i coinvolti non arrivavano ad un accordo sulla versione da dichiarare in constatazione amichevole e hanno deciso di contattare i vigili e la pattuglia giunta sul posto, ha accertato che il conducente della Toyota aveva la patente di guida scaduta dal febbraio scorso. Pertanto, oltre alla sanzione amministrativa e la decurtazione di due punti per sorpasso vietato, al conducente della Toyota veniva anche comminata la sanzione per guida con patente scaduta di 155 euro e ritirata la patente.

«Continua senza sosta l’attività di controllo e rilievo da parte degli agenti della polizia locale» commenta il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin «che, grazie alle competenze e all’esperienza maturata, riescono sempre più spesso a far emergere situazioni anomali o irregolarità che, se all’apparenza possono sembrare di poco conto, in realtà rappresentano un rischio, specie in caso di incidente».