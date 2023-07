Rami pericolanti e semaforo in tilt, doppio incidente stradale a Montebelluna

Doppio incidente questa mattina, 26 luglio, a Montebelluna. Il primo incidente si è verificato attorno alle 10.20 all’incrocio tra via Ospedale, via San Pio X, e via Da Vinci ed ha visto coinvolti un’Audi A4 station wagon condotta da un quarantenne straniero di Treviso che si è scontrato con una Ssangyong Rexton condotta da un quarantenne vicentino. A causare l’incidente la mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti in un incrocio che generalmente è regolato da semaforo ma che, a causa di un guasto elettrico ai danni del semaforo e la cui riparazione era in programma nella tarda mattina di oggi - era al momento dell’incidente in funzione lampeggiante. Le testimonianze raccolte sul posto dalla polizia locale hanno confermato che entrambi i conducenti avevano notato il lampeggiante per cui è chiaro che a determinare lo scontro sia innanzitutto la mancata precedenza.

Il secondo incidente è accaduto invece intorno alle ore 11 circa in via Don Minzoni nella frazione di Contea dove improvvisamente si è staccato un ramo - compromesso dal recente maltempo - che è caduto su un autoarticolato in transito condottò da un 50enne bellunese che è risultato illeso. Danni invece si sono riscontarti nella parte anteriore del mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi e i volontari della protezione civile che hanno immediatamente rimosso il ramo.

Così ha commentato il sindaco, Adalberto Bordin: «Gli strascichi di questa recente ondata di maltempo, che pure non è stata così violenta nel montebellunese, come accadute in altre parti del Nord Italia, continuano purtroppo ad essere evidenti. Nonostante in questi giorni gli operai comunali ed i volontari della Protezione civile stiano lavorando sodo per liberare le strade dalle ramaglie cadute, stiano facendo continua ricognizione dei luoghi e mettendo in sicurezza le varie aree, tocca fare i conti con incidenti, fortunatamente non gravi, che coinvolgono cose e persone. Mi riferisco in particolare a quello relativo alla caduta del ramo in via Don Minzoni. Nel secondo caso, invece, è più probabile che a provocare lo scontro vi sia stata una disattenzione: non posso comunque che ringraziare tutto il personale, compresa la polizia locale, che con tempestività interviene laddove c’è bisogno per gestire al meglio queste situazioni emergenziali».