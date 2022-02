Travolta da un'auto di fronte all'ospedale, morta una 69enne

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18 circa, martedì 15 febbraio, di fronte all'ospedale di Montebelluna, in via Monte Grappa. Una donna è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. La vittima, Maria Comin, di 69 anni, residente a Montebelluna, è stata accompagnata dal Suem 118 al pronto soccorso del vicino San Valentino dove è spirata poco dopo il ricovero. Per i rilievi del caso inbtervenuta la polizia locale. L'automobilista si è subito fermato.

Nel pomeriggio, alle 16.45 altro incidente a Poggiana di Riese Pio X, in via Bernardi. Una donna marocchina di 20 anni, N.A., è stata investita da un'auto e trasportata all'ospedale di Castelfranco Veneto. Le condizioni della ragazza non sono fortunatamente gravi. Rilievi dell'incidente a cura della polizia stradale di Castelfranco Veneto.