Travolto da un'auto, 44enne in pronto soccorso al Ca' Foncello

E' stato travolto da un'utilitaria, una Y10 guidata da una donna, mentre camminava a bordo strada. A restare ferito K.F., un 44enne originario del Mali. L'incidente stradale è avvenuto a Contea di Montebelluna, lungo via Don Minzoni. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem con ambulanza, automedica ed elicottero, inviato dalla centrale operativa di Treviso. Il 44enne è stato stabilizzato sul posto dal personale medico e immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Qui è stato sottoposto alle cure e agli esami clinici del caso: lo straniero avrebbe riportato numerose lesioni e fratture che non avrebbero ancora permesso al personale medico di fissare una prognosi definitiva. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montebelluna che hanno svolto i rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra della locale protezione civile che ha avuto il delicato compito di gestire la viabilità di via don Minzoni che è stata completamente interrotta per circa un’ora, fino alle 15.30, prima di riaprire parzialmente.