Schianto contro un'auto sulla Feltrina, muore fruttivendolo 41enne

Tragedia della strada nella tarda serata di ieri, mercoledì, a Montebelluna, lungo la Feltrina, all'incrocio con via Lauretana. A perdere la vita un motociclista 41enne, Massimo Di Matteo, residente a Pederobba ma originario di Caserta. L'incidente di cui è rimasto vittima è avvenuto alle 22.30 circa. L'uomo era in sella ad un motociclo Hyosung Motors, procedendo a forte velocità, ed è finito, per cause in corso di accertamento, contro una Audi A8 guidata da A.V., un cittadino rumeno di 33 anni, residente nel montebellunese, ed è morto sul colpo. Il motociclista viaggiava in direzione di Montebelluna mentre l'auto verso Cornuda.

Lo straniero è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna per le cure del caso ed è stato poi dimesso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai militari dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna.