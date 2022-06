Si schianta fuori strada con la moto, muore un 42enne

Tragedia della strada nella notte a Montebelluna, in via Montello, di fronte al supermercato Mega. Un motociclista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada. Il centauro, P.T., 42enne, residente a Vidor, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Quando medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza e automedica, sono giunti sul posto non c'era ormai più nulla da fare. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Treviso.

Nella notte si sono verificati anche altri incidenti, tutti fortunatamente con conseguenze non gravi. A Resana, lungo via Castellana, alle 2.40 circa, una giovane automobilista ha violentemente tamponato un altro veicolo che era fermo ad un semaforo, rosso. A Fonte, in via Santa Margherita, alle 3.20, un'auto è finita fuori strada a causa di un mancamento dell'automobilista, rimasto ferito. In entrambi i casi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.