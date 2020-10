Schianto tra auto e scooter, giovane trasportato d'urgenza in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, a Posmon di Montebelluna, all'incrocio semaforico di via Bassanese. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un scooter ed il centauro, un giovane della zona, ha avuto la peggio ed è stato disarcionato dal mezzo, carambolando sull'asfalto per una decina di metri. Per soccorrerlo, stabilizzarne le condizioni e trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica. Le sue condizioni, inizialmente giudicate molto critiche, non sono fortunatamente gravi. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale.

Sempre nel pomeriggio schianto a Olmi di San Biagio di Callalta, in via Primo maggio, poco distante dalla zona del centro commerciale "Tiziano". Un'auto è uscita di strada: le due persone a bordo, soccorse dal Suem 118, sono rimaste pressochè illese.