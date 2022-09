Auto contro scooter, morto un giovane

Ancora una tragedia della strada, oggi, 1° settembre. Questa volta è accaduto a Montebelluna lungo corso Mazzini, non distante dal negozio "Canova", dal condominio Guarda, di fronte al parco Manin. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane volpaghese in sella ad uno scooter: fatale lo schianto contro un'auto, una Mercedes Cls. Medico e infermieri del Suem 118 sono intervenuti sul posto ma le pratiche di rianimazione non sono servite a salvare la vita allo scooterista. Troppo gravi le lesioni riportate. Per gli accertamenti è giunta una pattuglia della polizia locale di Montebelluna e i carabinieri. L'auto, guidata da un cittadino albanese, procedeva, secondo una prima ricostruzione, verso il centro di Montebelluna, e dopo la collisione con lo scooterone si è schiantata contro un palo della luce.

Intervenuto sul posto anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin che vive proprio di fronte e che si è detto profondamente scosso dall'accaduto. La circolazione nella zona è rimasta bloccata per consentire i rilievi di legge e la rimozione del mezzi incidentati.