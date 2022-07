Scontro tra uno scooter e due auto, un veicolo tra i binari colpito da un treno

Traffico ferroviariao bloccato in tutta la zona di Montebelluna ed un ferito grave. E' il bilancio dell'incredibile incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Storta, nella zona di San Gaetano. Coinvolto uno scooter e due automobili che sono entrate in collisione per cause in via di accertamento: uno dei veicoli nella carambola, ha abbattuto la sbarra del passaggio a livello ed è stato colpito da un treno. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, medico e infermieri del Suem 118 e la polizia ferroviaria di Treviso. Il ferito è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, al Ca' Foncello di Treviso. Giunte in supporto anche alcune squadre della protezione civile.