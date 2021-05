Tamponamento tra tre auto sulla Feltrina, traffico paralizzato per ore

L'incidente poco dopo le 8.30 a Montebelluna, poco distante dal deposito militare di carburanti. Due feriti non gravi, soccorsi dai vigili del fuoco e dal Suem 118, e trasportati al pronto soccorso. Per i rilievi la polizia locale

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 13 maggio, poco dopo le 8.30, lungo via Feltrina nord, a Montebelluna. Tre auto, due Peugeot e una Citroen Picasso, si sono tamponate all'altezza del civico 129, non distante dal deposito militare di carburanti, in zona Capodimonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna (che hanno sede poco distante), le ambulanze del Suem 118 e la polizia locale. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato per provvedere ai soccorsi, ai rilievi di legge e alla rimozione dei mezzi incidentati. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.

Un altro incidente si è verificato alle 12.20 circa in via Crevada a Refrontolo per un incidente stradale fra due auto. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano.