Inseguito dai carabinieri, scontro frontale con un'auto: feriti madre e figlio

Incidente stradale nel pomeriggio a Montebelluna in via Roma. Fortunatamente la donna e il giovanissimo hanno riportato lesioni lievi. Il fuggitivo stava viaggiando contromano

Stava sfuggendo, contromano, ad una pattuglia dei carabinieri che lo stava inseguendo. Nella foga ha perso il controllo dell'auto che è andata a scontrarsi frontalmente con un mezzo su cui stavano viaggiando madre e figlio. Fortunatamente entrambi, soccorsi dal Suem 118, hanno riportato lesioni lievi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.20 a Montebelluna, in via Roma. I militari hanno subito bloccato e fermato il fuggitivo che è stato poi accompagnato in caserma. Non chiari i motivi che lo hanno spinto a questa fuga così rocambolesca.