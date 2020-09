Auto esce di strada, piomba in un giardino e distrugge un contatore del gas

Rocambolesco incidente stradale nella prima matinata di oggi, venerdì 25 settembre, a Badoere di Morgano, in via Verdi. Un cittadino cinese di 22 anni, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'utilitaria che è uscita di strada. Il veicolo, come impazzito, ha distrutto una recinzione ed un contatore, piombando all'interno del giardino di un'abitazione privata. Fortunatamente nessuno si trovava nella traiettoria del mezzi. Per liberare l'automobilista e mettere in sicurezza le tubature del gas è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Per i rilievi di legge giunta la polizia stradale di Treviso.

