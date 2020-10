Schianto frontale, sul posto l'elicottero del Suem 118: due feriti

Grave incidente stradale poco dopo le 16.30 di oggi, venerdì 16 ottobre, a Morgano, all'incrocio tra via Castellana e via Bassa. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto, una Mercedes classe B che è finita in un fossato che costeggia la strada, capovolgendosi, e una Ford Fiesta. L'automobilista alla guida del primo mezzo, C.A., 72enne di Camposampiero (Padova), le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica e trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso.

Più lievi le condizioni dell'altro automobilista, G.L., classe 1947 di Vedelago, giunto in ambulanza presso il nosocomio trevigiano: non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno supportato il personale sanitario e due pattuglie dei carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno svolto i rilievi di legge del caso.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri la Mercedes stava percorrendo via Castellana in direzione di Vedelago mentre la Ford Fiesta nell'opposto senso di marcia. Non chiaro quale dei due veicoli abbia invaso la carreggiata.

Nel pomeriggio altro incidente, a Salvarosa in via del commercio, in prossimità di una rotatoria. Un'auto si è ribaltata con due persone a bordo, entrambe fortunatamente illese.