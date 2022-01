Sbanda con l'auto e colpisce un palo: muore una 51enne

Èsbandata con la sua auto, forse a causa di un malore, e dopo averne perso il controllo è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo. Il fatto è accaduto ieri sera, venerdì 28 gennaio, in via Levata a San Lorenzo di Fiumicello Villa Vicentina (UD): a dare l'allarme sono stati alcuni passanti e, sul posto, è arrivata l'ambulanza, oltre che i carabinieri di Palmanova e i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la strada. Purtroppo per la conducente, Beni Furlanut di 51 anni, non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Berni era nata a Cormons (GO) ma viveva proprio a Villa Vicentina, anche se in passato aveva a lungo avuto residenza nel trevigiano dove aveva lavorato e dove si era sposata. Negli ultimi anni era però ritornata a Fiumicello per stare vicino agli anziani genitori.