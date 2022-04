Scontro tra due auto in Cadore Mare: morta sul colpo una 63enne

E' di un morto e due feriti il bilancio di terribile scontro tra auto avvenuto intorno alle 19.30 di oggi in Cadore Mare nella frazione di Cimavilla a Codognè. Lungo la SP 15 si sono infatti improvvisamente scontrate frontalmente, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Codognè, una Fiat Punto ed una Peugeot 208. Ad avere la peggio la conducente della Fiat, la 63enne Cristina Faraon di Colle Umberto, che è purtroppo deceduta sul colpo. I due occupanti della 208 sono invece rimasti feriti e trasferiti per le cure del caso agli ospedali di Conegliano e Treviso, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Conegliano e il Suem 118.

Intorno alle ore 16, invece, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti per un incidente in zona Fadalto all'altezza del Lago Morto per una moto che si è scontrata contro un'auto sulla Statale 51 in via Nove Alto verso nord. In questo caso una Ford Ka stava svoltando verso sinistra quando è stata centrata da una moto Ktm il cui conducente ha riportato nell'impatto un braccio rotto per cui ha necessitato del trasporto all'ospedale di Conegliano. Sul caso indagano i carabinieri di Vittorio Veneto. Un'altro incidente si è poi registrato in mattinata a Valdobbiadene per la fuoriuscita di strada di un 20enne che, non avendo subito alcuna lesione, ha chiamato in autonomia il carro attrezzi che ha recuperato la sua Fiat 500 incidentata.