Tragedia in Emilia, donna trevigiana muore sul colpo

Una cosa 63enne residente a Treviso, di origine piacentina, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella prima serata di oggi nel Piacentino, vicino a Bobbio, in località Rio Foino. La donna era la passeggera di un suv guidato da un uomo, anche lui di Treviso. La dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Bobbio, che si sono occupati dei rilievi sul posto. Pare che la vettura, durante una manovra effettuata in retromarcia, si sia spenta e, priva di controllo, sia poi precipitata in un fosso per alcuni metri, ribaltandosi sottosopra. L'uomo alla guida è rimasto leggermente contuso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dal 118 di Bobbio, mentre purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo, schiacciata nell'abitacolo che si è piegato proprio dalla sua parte.