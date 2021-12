Precipita dal cavalcavia dopo essere stata investita da un'auto: morta una 31enne

Una scena straziante e drammatica quella a cui hanno dovuto assistere i soccorritori che, nella nottata tra giovedì e venerdì, sono dovuti intervenire a San Vendemiano per una 31enne deceduta dopo essere precipitata da un cavalcavia. Intorno alle ore 2, infatti, alcuni passanti hanno allertato i carabinieri ed il Suem 118 per un tamponamento tra due auto con possibile scomparsa di una ragazza. Poco prima, secondo una prima ricostruzione operata dalla forze dell'ordine, il 53enne V.L. si trovava alla guida del proprio mezzo quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente tamponato un'altra auto su un ponte.

Fortunatamente non rimasto ferito gravemente nell'impatto, il 53enne è stato subito soccorso da alcune persone che si sono fermate ad aiutare e che si sono accorte che nell'auto tamponata non era presente alcun soggetto, ipotizzando quindi che la persona a bordo potesse essere stata sbalzata fuori dall'auto o che potesse essersi lanciata sotto il cavalcavia.

Una volta giunti sul posto con l'automedica, però, i soccorritori hanno notato un corpo privo di vita proprio al di sotto del cavalcavia, ovvero quello della 31enne L.M. morta sul colpo. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma verosimilmente la giovane sarebbe stata sbalzata al di là del ponte a seguito del tamponamento. In ogni caso, nel mentre la salma veniva recuperata, il 53enne è stato poi trasportato in ospedale dall'ambulanza giunta da Vittorio Veneto in quanto lamentava dolori toracici a seguito dello scoppio degli airbag. Da segnalare, poi, che lo stesso è stato successivamente sottoposto all'alcoltest dal quale è risultato essere ubriaco alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,6. Sul fatto indagano ora i carabinieri.