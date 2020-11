Si schianta con l'auto contro un platano, 61enne muore sul colpo

Stava viaggiando in direzione Adria da Rovigo quando la sua auto è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un platano a lato della carreggiata. E' morto così Alberto Corli, 61enne residente a Signoressa di Trevignano.

Il tragico incidente è avvenuto domenica pomeriggio, 1 novembre, alle 18.40. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Rovigo lungo la Regionale 443 all’altezza della zona industriale di Villadose. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura rovesciata su un fianco, è morto sul colpo. Il medico del Suem 118 ha potuto solo constatarne il decesso. I carabinieri di Cerignano e San Martino di Venezze hanno deviato il traffico in una strada secondaria che attraversa la frazione di Canale. La notizia ha lasciato sotto choc la moglie Roberta Lomazzi e il figlio 35enne della coppia, Eros Corli. La famiglia vive a Signoressa ma Corli era originario di Fiesso Umbertiano, in provincia di Rovigo, dove ieri era tornato per sbrigare delle faccende personali. Un viaggio rivelatosi fatale. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.