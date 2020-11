Donna in sella ad una bici travolta e uccisa da un'auto

Tragedia della strada nella serata di venerdì, poco dopo le 19.30, a Montebelluna, lungo via Bassanese, la strada che conduce a Caerano San Marco. Una donna della zona, Margherita Salomon, di 45 anni, stava percorrendo l'arteria in sella alla sua bici quando è stata travolta e uccisa da un'auto, una Mercedes Classe A, condotta da un marocchino, all'altezza del gommista "Bonetto".

Inutili i soccorsi da parte del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della ciclista. Per i rilievi del caso sono intervenute le forze dell'ordine, i carabinieri di Montebelluna e la polizia locale. Il traffico in zona non ha subito particolari rallentamenti visto l'orario. Il Pubblico ministero è stato informato dell'incidente e la Procura ha aperto un fascicolo sul caso. L'automobilista risulta ora indagato per omicidio stradale. Margherita Salomon viveva con la famiglia in via San Carlo a Montebelluna.