Auto contro camion, 59enne muore sul colpo

Tragedia della strada mercoledì 16 novembre, poco prima delle ore 13: i carabinieri di Asolo sono intervenuti a San Zenone degli Ezzelini per uno schianto tra auto e camion, costato la vita a Monica Picco, 59enne residente in zona.

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, la donna alla guida della sua Opel Meriva, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo frontalmente contro un autoarticolato Daf guidato da un 41enne bosniaco. Nell'impatto, violentissimo, la conducente dell'auto è morta sul colpo, mentre l'autotrasportatore è rimasto illeso. Sul posto, oltre al personale del Suem 118 e al medico legale, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Asolo che hanno provveduto a informare dell'accaduto l'autorità giudiziaria.

Il commento del sindaco

Fabio Marin, sindaco di San Zenone, è subito corso sul luogo dell'incidente non appena informato della tragedia: «Monica era una nostra concittadina, siamo tutti sconvolti per quanto accaduto, è davvero un periodo nero per la viabilità sulle strade della Marca. Da mesi assistiamo al susseguirsi di una tragedia dietro l'altra. La dinamica è ancora da chiarire, l'incidente è avvenuto in uno dei tratti più pericolosi del nostro comune. L'auto guidata da Monica è finita contro il camion che viaggiava in senso opposto. E' presto per trarre conclusioni ma quel che è certo è che c'è ancora moltissimo da fare in materia di sicurezza stradale, soprattutto oggi che mancano pochi giorni a domenica, Giornata mondiale dedicata proprio alle vittime della strada».