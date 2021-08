Tragedia a Busco, auto esce di strada e prende fuoco: morto il conducente

Ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia di Treviso: nel pomeriggio di giovedì 19 agosto una Nissan Qashqai proveniente da Ponte di Piave è finita fuori strada in Viale della Vittoria in direzione Busco. L'auto ibrida è uscita sulla destra della carreggiata in un tratto rettilineo. L'auto ha preso fuoco subito dopo l'impatto e il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, non è più riuscito ad uscire dal veicolo perdendo la vita.

Le operazioni di identificazione della salma stanno richiedendo diverse ore: il corpo dell'automobilista era totalmente carbonizzato. Inutili i soccorsi arrivati pochi minuti più tardi: il personale del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del guidatore. I vigili del fuoco, invece, sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate dall'auto. Gli agenti della Polstrada sono sul posto per i rilievi del caso insieme alla polizia locale di Ponte di Piave. Un giovedì nero sulle strade della provincia di Treviso: questa mattina un uomo di 84 anni era stato investito in Via Roma a Monastier mentre nel primo pomeriggio di oggi, alle 14.40 in Via Molino a Badoere, altre due persone sono rimaste ferite in un incidente tra moto e auto. Uno dei due è la 47enne M.M., portata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso non in pericolo di vita.