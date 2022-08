Auto contro scooter, incidente mortale a Pederobba

Sette morti nelle ultime due settimane: bilancio da incubo per le strade della provincia di Treviso. Domenica pomeriggio, 21 agosto, l'ultima tragedia in ordine di tempo. Alle 15.35, in Via Valcavasia lungo la strada provinciale 26 a Pederobba, una Mazda serie 5 guidata da una 23enne del luogo si è schiantata frontalmente contro uno scooter che stava viaggiando in senso opposto con a bordo un uomo di 64 anni e una donna 58enne.

Violentissimo l'impatto: il motociclo è finito nel fosso a lato strada. Ad avere la peggio il 64enne alla guida dello scooter, morto sul colpo mentre la donna che era con lui è stata trasportata d'urgenza in elicottero a Treviso ed è in condizioni gravi. Sotto choc la giovane alla guida dell'auto, portata anche lei in ospedale per accertamenti. Insieme al personale del Suem 118 sul posto si sono precipitate due squadre di vigili del fuoco, una da Montebelluna e una da Asolo, insieme ai carabinieri di Montebelluna con il Comandante della stazione di Pederobba per i rilievi sulla dinamica. Solo ieri, sabato, la tragedia costata la vita al 22enne Sebastiano Marson a San Biagio di Callalta. Una scia di sangue che non accenna a fermarsi e sta segnando in maniera indelibile il mese di agosto sulle strade della Marca.

Il commento del sindaco

Marco Turato, primo cittadino di Pederobba, commenta la notizia con queste parole: «Purtroppo non è la prima volta che tragedie simili accadono lungo la provinciale. È una strada pericolosa, che invita a correre e serve dunque ancora più attenzione alla guida. In passato, come amministrazione, avevamo messo in sicurezza l'incrocio che porta in centro a Pederobba realizzando una rotonda in un punto dove si erano già verificati alcuni incidenti mortali. La storia ci insegna che serve la massima prudenza quando ci si mette al volante, soprattutto di questi tempi. Sono vicino al dolore dei familiari del 64enne che ha perso la vita».