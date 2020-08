Esce di strada e finisce in un canale: pensionato muore sul colpo

Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 13 agosto, i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti in via Roma lungo la Strada provinciale 248 a Onè di Fonte per un'auto finita in un canale di scolo a lato della strada: deceduto il conducente, un 71enne di Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di P.C., pensionato classe 1949. L'auto su cui viaggiava, dopo aver sbattuto contro il muretto a bordo strada, si è capovolta nel canale sottostante. Violentissimo l'impatto. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il pensionato ma, nonostante i soccorsi del Suem 118, l'uomo aveva già perso la vita. La polizia locale di Asolo è intervenuta per eseguire i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore dall'inizio dell'intervento. «Quando me l'hanno raccontato non ci credevo - spiega ai nostri microfoni il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato - E' praticamente impossibile andare fuori strada nel punto in cui l'auto è finita nel canale. L'incidente è avvenuto vicino al confine tra San Zenone degli Ezzelini e la frazione di Oné. In quel tratto di strada c'è una curva pericolosa poco prima ma il tratto dove l'auto è uscita non è per nulla pericoloso. L'auto, invece di curvare, è andata dritta, finendo fuori strada. I residenti sono subiti accorsi sul luogo dell'incidente, chiamando i soccorsi. Sotto choc gli automobilisti che stavano viaggiando in direzione di San Zenone degli Ezzelini e che, per una questione di pochi secondi, non si sono scontrati con l'auto finita fuori strada. Penso che solo un malore possa spiegare un simile incidente» conclude il sindaco Ceccato.