Si schianta con l'auto contro un muretto: morto un 23enne

E' di un 23enne morto lo sfortunato bilancio di un incidente stradale avvenuto verso le ore 5 di oggi lungo via Montegrappa (all'altezza del civico 167) a Caerano di San Marco, in direzione Asolo. A perdere la vita il giovane B.C.C. che ha improvvisamente perso il controllo di una vecchia Bmw nei pressi di una curva per poi andarsi a schiantare contro un muretto in cemento di una abitazione a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri intervenuti prontamente sul posto, pare che la causa del sinistro sia da associare ad un forte stato alcolemico alterato del ragazzo rimasto poi incastrato tra le lamiere del suo mezzo. I vigili del fuoco di Montebelluna hanno dunque dovuto operare a lungo per estrarre il corpo ancora vivo del 23enne per poi affidarlo alle cure del Suem 118 che però, a quel punto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Da segnalare che lo schianto sarebbe avvenuto a velocità sostenuta, tanto che il blocco motore dell'auto si è completamente staccato andando a finire la sua corsa a diversi metri di distanza in un fossato.