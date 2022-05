Scontro mortale tra una moto ed un trattore: 42enne perde la vita

Ennesimo dramma lungo le strade trevigiane questo pomeriggio. Intorno alle 16, lungo via Bibano a Carbonera, il 42enne P.B. di Casier ha difatti perso la vita in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in sella alla sua moto Honda Hornet 600 quando si è improvvisamente scontrato frontalmente contro un trattore Same arancione guidato da un 25enne di Villorba risultato poi negativo all'alcoltest. A causare lo scontro l'invasione, da parte del centauro, della corsia opposta di marcia mentre stava effettuando una curva verso destra provenendo da Lancenigo e andando in direzione di Carbonera. Purtroppo l'impatto è stato fatale e l'uomo ha perso la vita sul colpo. I sanitari del Suem 118 e dell'automedica, arrivati sul posto poco dopo, hanno solamente potuto constatarne il decesso. Sul caso indaga ora la polizia locale di Carbonera.

Sempre oggi a Carbonera si è poi verificato un secondo incidente intorno alle 16.30. Questa volta sono state coinvolte due utilitarie che si sono scontrate frontalmente lungo via IV novembre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera seria, ma sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Treviso visto anche che una delle due auto era finita ribaltata all'ingiù a bordo strada.