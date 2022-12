Vigilia di sangue sulle strade, un morto e due feriti

La strage sulle strade della provincia di Treviso non si ferma nemmeno la vigilia di Natale: tre incidenti, di cui un mortale, si sono verificati all'alba di oggi, sabato 24 dicembre, lungo la Circonvallazione Ovest e in Via Poisolo a Castelfranco Veneto.

Il primo schianto alle ore 4.30 quando l'auto guidata da due giovani è finita fuori strada capovolta dopo aver impattato contro una rotonda della circonvallazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate da Castelfranco Veneto e Cittadella, insieme a vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale. Il ragazzo seduto sul sedile del passeggero è stato estratto dal personale medico e stabilizzato sul posto. Si tratta di C.M.C., 29enne di Loria, portato in ospedale a Castelfranco Veneto. L'altro ragazzo alla guida dell'auto è stato invece portato in ospedale a Cittadella. Entrambi sarebbero in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Due ore dopo il primo incidente, lo schianto mortale costato la vita a Nicolò Piva, 26enne residente a San Martino di Lupari in provincia di Padova. Il ragazzo era alla guida di un furgone bianco che ha letteralmente divelto il guardrail a lato carreggiata, finendo la sua corsa nel terrapieno sottostante. Un impatto violentissimo costato la vita al 26enne, morto sul colpo. Inutili in questo caso i soccorsi del Suem 118. Tra il primo e il secondo intervento in circonvallazione, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in Via Poisolo a Castelfranco Veneto dove un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, era finito fuori strada con l'auto. Fortunatamente in questo caso le condizioni del ferito non sarebbero gravi.