Moto contro auto: schianto mortale in Feltrina

Domenica 25 luglio, poco dopo le 10.30, la 52enne Barbara Monaco ha perso la vita in un gravissimo incidente all'altezza dell'incrocio vicino alla Trattoria Da Oro. Sul posto: Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri

Erano da poco trascorse le 10.30 di domenica mattina, 25 luglio, quando un grave incidente stradale ha causato disagi al traffico lungo la "Feltrina" in direzione Paese, all'incrocio della Trattoria "Da Oro" di Postioma.

Coinvolte nello schianto una moto, due auto e un furgone. Dalle prime ricostruzioni sembra che la moto, guidata da N.P. 58enne trevigiano, si sia schiantata contro un'auto ferma al semaforo, dopo l'impatto la moto è stata sbalzata contro una seconda auto che stava viaggiando nel senso opposto di marcia. La moglie del motociclista, Barbara Monaco 52 anni, ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla. Il marito, rimasto cosciente, è stato ricoverato in pronto soccorso con numerose fratture ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che stavano recandosi sul luogo di un altro intervento quando si sono imbattuti nell'incidente di Postioma. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Paese.