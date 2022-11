Furgone contro camion, Salvatore perde la vita a 20 anni

Mogliano Veneto è in lutto per la scomparsa di Salvatore Stefani, vittima a soli 20 anni di un terribile schianto frontale sulla Feltrina, nel Comune di Quero (in provincia di Belluno). Il giovane era originario della Marca ma da anni viveva a Feltre dove era conosciuto per la sua grande passione: il rugby.

Il furgone Fiat Ducato guidato dal 20enne è finito contro un camion che stava viaggiando in senso opposto (verso Montebelluna) su un tratto rettilineo di strada. Non è escluso quindi che la causa dell'incidente possa essere una distrazione fatale del 20enne. L’impatto è stato violentissimo, il furgone si è rovesciato e il 20enne è morto sul colpo. Pochi minuti più tardi sono intervenuti sul luogo della tragedia i carabinieri della stazione di Quero per i rilievi insieme a un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno dato supporto ai militari dell'Arma vista la complessità della scena dell’incidente. L’elicottero, inizialmente allertato e fatto decollare da Pieve di Cadore, è stato fatto rientrare alla base, quando il personale sanitario si è reso conto che per il conducente del furgone non c’era più nulla da fare. La Feltrina è stata chiusa all’altezza della rotatoria di Anzù. Illeso, invece, il camionista bosniaco alla guida del mezzo pesante.