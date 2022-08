Moto contro furgone delle poste: Alessandro muore a 17 anni

Tragedia della strada nel pomeriggio di martedì 9 agosto: verso le 15.30, all'altezza del civico 125 in Via Roma a Ormelle, Alessandro Feletto, 17 anni, originario di Oderzo ma residente a Ormelle, era in sella al suo scooter Malaguti quando è finito contro un furgone delle Poste (Fiat Ducato) con al volante una 29enne della zona, rimasta illesa ma ancora comprensibilmente sotto choc.

Violentissimo l'impatto tra i due mezzi: il 17enne in sella alla moto è stato sbalzato prima contro il parabrezza del furgone e subito dopo sull'asfalto, perdendo la vita sul colpo dopo un volo di ben 30 metri. Il furgone ha riportato danni ingentissimi: l'impatto è avvenuto sulla parte anteriore, lato passeggero. La moto Malaguti, dopo l'impatto, è finita nel fosso a lato della carreggiata completamente distrutta. Inutili i soccorsi, arrivati dopo pochi minuti sul posto, chiamati dai residenti che erano usciti in strada dopo aver sentito il rumore fortissimo dell'impatto tra i due mezzi: oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Conegliano per i rilievi sulla dinamica dell'ennesima tragedia costata la vita a un giovane della nostra provincia.