Schianto all'alba contro un platano: morto un 34enne, tre i feriti

Un altro weekend da incubo sulle strade della provincia di Treviso: sabato mattina, 9 luglio, un 34enne pakistano residente a Oderzo ha perso la vita dopo essere finito contro un platano in Via delle Industrie a Levada di Ponte di Piave.

Violentissimo l'impatto, avvenuto poco dopo le 7 di mattina. In auto con il 34enne I.A. (queste le iniziali) c'erano altre tre persone, sempre di origini pakistane, rimaste ferite in maniera lieve e portate dai soccorritori in ospedale a Oderzo. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i quattro stavano rientrado a casa dopo una serata trascorsa al centro culturale islamico di Ponte di Piave. All'evento, svoltosi dalle 4 alle 7 di mattina, avevano preso parte diverse decine di persone. Fatale un colpo di sonno alla guida che avrebbe fatto sbandare l'auto fuori strada. Sul posto i carabinieri di Ponte di Piave per i rilievi e la polizia locale per regolare la viabilità.

L'incidente di sabato mattina non è stato l'unico del weekend: venerdì sera, poco dopo le 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Castagnè a Volpago del Montello per un'altra fuoriuscita autonoma, ferito il conducente. I pompieri arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto il guidatore, preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate dopo circa due ore con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.