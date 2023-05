/ Strada Statale 51 di Alemagna

Incidente in moto, muore 56enne trevigiano: ferita la moglie

Tragedia domenica pomeriggio lungo la statale Alemagna, al bivio che porta a Cornolade in Alpago. Niente da fare per Walter Lorenzon alla guida della moto, la compagna che viaggiava insieme a lui non è in pericolo di vita. Sul posto l'elicottero del Suem 118