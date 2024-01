Tragedia sulla Pontebbana, un morto e tre feriti: due sono trevigiani

Un morto e tre feriti: questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto domenica 21 gennaio, alle 3.30 di notte, lungo la statale Pontebbana nei pressi del ponte sul Meduna a Zoppola, in provincia di Pordenone.

Due le vetture coinvolte nello schianto mortale: una Mercedes Classe A, con a bordo due italiani residenti in provincia di Treviso, e una Fiat Grande Punto dove viaggiavano due cittadini albanesi domiciliati nel Pordenonese. Dalle prime ricostruzioni la Mercedes avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro la Punto che stava viaggiando verso Pordenone. La chiamata di aiuto dal Numero unico di emergenza Nue112 è stata trasferita alla Sores che si è occupata della fase delicata delle operazioni. Gli infermieri hanno mandato sul posto due ambulanze provenienti da Pordenone, l'automedica (sempre da Pordenone) e l'elisoccorso. Forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente ed effettuato i rilievi di legge.

Il conducente della Grande Punto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dove è deceduto poco dopo. L'automobilista della Mercedes e il passeggero a bordo della Fiat sono state trasferiti sempre a Pordenone in ambulanza, ma in codice giallo. Non sarebbero, quindi, in pericolo di vita. L'altro trevigiano che si trovava all'interno della Classe A è stato trasportato in elicottero verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed è in prognosi riservata. Entrambe le auto sono state messe sotto sequestro per ulteriori accertamenti. La strada statale 13 Pontebbana è stata riaperta al traffico solo alle 7 di domenica mattina.