Tragedia a Refrontolo, esce di strada con l'auto: 61enne perde la vita

Giovedì mattina, 11 marzo, l'uscita di strada in Via Crevada a Refrontolo. Inutili i soccorsi. Sul posto l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e la polstrada. Rallentamenti alla viabilità

Erano le 11.30 di giovedì mattina, 11 marzo, quando i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti in via Crevada a Refrontolo per un'uscita di strada autonoma. La conducente, una donna nata nel '59, ha perso la vita nello schianto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti l'elisoccorso del Suem 118 (presente anche con l'ambulanza), la polizia locale e gli agenti della polstrada. Un malore o una distrazione fatale le possibili cause all'orgine della tragedia. L'auto guidata dalla donna, una Nissan Qashqai, è finita nel fosso a lato della carreggiata.