Esce di strada con la Bmw, muore l'amico seduto sul sedile del passeggero

Tragico incidente lungo la strada provinciale 25 a Bergantino, in provincia di Rovigo. Martedì sera, 2 agosto, il 36enne Mattia Guarnieri (in foto, sotto), residente nel Rodigino, ha perso la vita mentre rientrava da una festa con altri due amici. Alla guida della Bmw finita fuori strada c’era il 28enne S.V., residente a Farra di Soligo. Il giovane avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo schiantandosi fuori strada. Ferito nell'impatto anche un 35enne di Melara. La chiamata ai soccorsi è stata immediata ma per il 36enne con la passione per la moto e per le quattroruote, non c'era più nulla da fare. I carabinieri di Castelmassa hanno messo in sicurezza l'area, chiudendo momentaneamente al traffico la provinciale.

Gli amici di Mattia, trasportati in ospedale a Rovigo, non sono in condizioni gravi ma sono comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Una serata di divertimento finita in tragedia, i tre erano amici da molti anni. Ora gli agenti attendono che i ragazzi si riprendano del tutto per poter fornire testimonianze dettagliate sulla dinamica dell’incidente e si cercano anche eventuali telecamere di sorveglianza della zona che possano aver ripreso l'accaduto. Il 28enne di Farra è molto conosciuto in paese, laureato in Ingegneria meccanica era stato premiato anche dal sindaco Perencin per i suoi studi. Negli ultimi tempi si era trasferito a Melara per lavorare alla Bortoli Pharma.